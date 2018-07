Raccolta fondi di successo a Carpi di Alberto Fontana per AIL Modena

E' stato un successo il "Gold Charity Dinner Show" organizzato da Alberto Fontana, insieme con il Sindaco di Carpi, per aiutare l'Associazione AIL Modena, che si è tenuto venerdì 1 Giugno a Carpi presso il Castello Alberto Pio. "Crediamo non sia necessario dire quanto questo ci riempia di orgoglio e ci spinga ad operare sempre di più e meglio, finanziando anche il Servizio di Assistenza Domiciliare Ematologico ed il Servizio di Psicologia a favore di tutti coloro che soffrono per le molte malattie del sangue."

In tutto sono stati donati 37.000€ che saranno destinati a giovani professionisti che svolgono la propria attività di ricerca presso la Struttura Complessa di Ematologia del Policlinico di Modena diretta dal Prof. Mario Luppi. L’assegno è stato consegnato direttamente al Prof. Mario Luppi dalla Dott.ssa Valeria Coluccio, moglie di Alberto Fontana, in occasione della conferenza stampa che si è tenuta lunedì 16 luglio presso il Centro Oncologico Modenese.

Spiegano da AIL: "Promuovere e sostenere la Ricerca, migliorare la qualità di vita dei malati e dei loro familiari, sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie ematologiche rimangono i principali obiettivi di AIL Modena. Pur sapendo che non sarà facile, confidiamo di riuscirci se potremo continuare a godere dell’appoggio dei nostri sostenitori ai quali siamo profondamente grati e dell’ausilio dei Volontari che sono “il cuore” della nostra Associazione."