Raccolta fondi a Sassuolo contro coronavirus. La Calzetta: "L'ospedale necessita di strumenti e apparecchiature"

L’Associazione La Calzetta, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Sassuolo e con la collaborazione del Distretto Sanitario Territoriale, organizza una Raccolta fondi per emergenza Covid-19. Spiegano dall'Associazione: "Siamo già a conoscenza degli strumenti e delle apparecchiature di cui l’azienda ospedaliera necessita e questa raccolta fondi è finalizzata unicamente al loro acquisto. Questa raccolta fondi scadrà il 3 Aprile 2020, salvo rinnovo."

Per donazioni: IBAN IT 40 I 0534 67010 0000000 15384

causale EMERGENZA COVID-19

Ass. La Calzetta - C.F. 93033970364

La pagina facebook dell’Associazione e quella istituzionale del Comune di Sassuolo, rendiconteranno periodicamente ogni movimento ed ogni spesa effettuata. I referenti per questa iniziativa sono Silvia Stefani sstefani@comune.sassuolo.mo.it e Camilla Nizzoli camilla.nizzoli@comune.sassuolo.mo.it

Inoltre si ricorda che chiunque fosse in grado di reperire mascherine FFP2 e/o chiurrgiche è pregato di consegnarle presso la segreteria del sindaco in via Fenuzzi 5 a Sassuolo.