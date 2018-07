Nasceva 50 anni fa la "Dino", invasione Ferrari a Maranello per celebrare l'evento

Sabato 30 giugno oltre 150 Dino e più di 300 clienti provenienti da tutto il mondo hanno invaso Maranello per celebrare i 50 anni dalla messa su strada del primo esemplare della vettura. La Dino, una delle Ferrari più amate e diffuse nel mondo, ebbe una gestazione piuttosto lunga. Equipaggiata dal motore sei cilindri progettato dal figlio di Enzo Ferrari, da cui ha preso il nome, il prototipo della berlinetta venne presentata per la prima volta al Motor Show di Parigi nell’ottobre del 1965. Un anno dopo venne mostrata anche al Salone di Torino, ma fu lanciata ufficialmente solo nel novembre dell’anno seguente al Motor Show di Francoforte.

I 50 anni dalla vettura sarebbero dunque scoccati nel 2017, ma ogni evento commemorativo avrebbe finito per essere oscurato dai festeggiamenti per i 70 anni della Ferrari. Da qui la scelta di celebrare il mezzo secolo da un altro momento speciale: la messa su strada del primo modello, avvenuta nel marzo del 1968.

Sabato mattina le vetture si sono radunate nel piazzale antistante il Museo di Maranello, per poi sfilare in parata sulla pista di Fiorano. Alle 12 le Dino sono entrate negli stabilimenti Ferrari, che i clienti hanno visitato con uno speciale factory tour. La giornata si è conclusa con il tradizionale passaggio, una vettura per volta, sotto l’arco dell’ingresso storico in via Abetone Inferiore. Una sfilata spettacolare che ha attirato molti appassionati di questa Ferrari così amata.

Gallery