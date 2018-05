I ragazzi del Ceis a Modena per un torneo all'insegna della solidarietà

E' stato un sabato all'insegna della condivisione, della solidarietà e dell'integrazione. Questi i principi che hanno guidato con successo la sfida tra le comunità emiliane del Ceis che si sono riunite a Modena, alla Polisportiva Saliceta San Giuliano, per un torneo di calcio volto a creare aggregazione tra persone molto diverse. I partecipanti al torneo sono arrivati da Modena, Bologna e Parma, espressione del Consorzio Gruppo Ceis, con ragazzi dai vari problemi, alcuni psichiatrici, altri tossicodipendenti, e poi i minori stranieri non accompagnati dell'Argonauta.

L'idea è di Federido Benincasa, educatore presso la comunità Argonauta di Modena, che ha voluto portare in campo le differenze per usare lo sport come legante solido e duraturo. L'iniziativa ha raccolto più di 200 persone e ben 30 cittadini volontari che hanno dedicato una giornata ad altri, più sfortunati di loro. L'evento ha visto la partecipazione anche degli assesssori Giuliana Urbelli e Giulio Guerzoni.