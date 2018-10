Trova un cellulare sull'autobus e lo restituisce al proprietario. Municipale plaude 15enne

Ha trovato un telefono cellulare sull’autobus e non ci ha pensato due volte a portarlo agli uffici della Municipale del centro storico, anzi, già di propria iniziativa, aveva messo in atto alcuni accorgimenti affinché il proprietario potesse al più presto rientrarne in possesso. Il protagonista della vicenda è un ragazzo di 15 anni, residente in un comune della provincia di Modena e frequentante una scuola secondaria in città, che alle 14 di mercoledì 24 ottobre si è presentato agli sportelli della Municipale di Modena in piazza Molza, dietro la stazione delle corriere, per consegnare un cellulare rinvenuto sull’autobus poco prima.

Il ragazzo non si è limitato a questo, aveva anche già provveduto ad inviare ai contatti presenti sul cellulare un messaggio in cui informava che il telefono perduto era stato portato agli uffici della polizia locale di Modena in via Fabriani. La mattina successiva, giovedì 25 ottobre, il proprietario del cellulare, un insegnante, si è quindi recato agli uffici e ha potuto recuperare il telefono, grazie all’iniziativa del giovane che ha certamente abbreviato i tempi di rintraccio. La Polizia municipale ha espresso al ragazzo il proprio apprezzamento per il comportamento responsabile di cui si è reso protagonista, auspicando che sia di esempio per tutti.