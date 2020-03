Coronavirus, quando è possibile uscire di casa? E quali sono esattamente i divieti? A tutto questo risponde il governo, che ha messo a disposizione le domande e le risposte ai principali dubbi dei cittadini in merito alle nuove misure per l'emergenza coronavirus in Italia. Ecco quindi alcune spiegazioni utili per capire al meglio come e quando è possibile uscire di casa per compiere degli spostamenti. Intanto, la regola per tutti è evitare di uscire di casa.

Coronavirus, quando è possibile uscire di casa: ecco tutte le regole

Ma ci sono alcune eccezioni: si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali per esempio l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. Attenzione però: la veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. E' comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È previsto anche il divieto assoluto di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al coronavirus.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5? In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.

Se si abita in un comune e si lavora in un altro, si può fare "avanti e indietro"? La risposta è sì: è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.

Cosa significa "comprovate esigenze lavorative" ? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrarlo? È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. "Comprovate" significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura? Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi? Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Sì, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come ad esempio le lampadine che si sono fulminate in casa). E' consentito fare attività motoria? Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo.

Sì, per la gestione quotidiana delle sue esigenze fisiologiche e per i controlli veterinari. Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli? Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

Cosa succede a chi non rispetta queste limitazioni? La violazione delle prescrizioni è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale sull'inosservanza di un provvedimento di un'autorità. Ma pene più severe possono essere comminate a chi adotterà comportamenti che configurino più gravi ipotesi di reato.

