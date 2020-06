Le residenze per anziani riaprono alle visite, accessi su prenotazione e per non più di 30 minuti

“Ci vorrà pazienza e ragionevolezza per il bene di tutti, soprattutto dei nostri anziani, per garantire il diritto di ospiti e familiari ad incontrarsi dopo una mancanza di abbracci e contatti fisici lunga e dolorosa, anche se sappiamo che nulla sarà come prima del covid-19”. A lanciare l’appello è l’assessore alle Politiche sociali Roberta Pinelli che all’indomani delle Indicazioni regionali per le visite e gli accessi alle Cra, uscite proprio a ridosso del week end, sottolinea che amministrazione comunale e gestori delle Cra cittadine “si sono messi al lavoro per studiare le linee guida e creare le condizioni che consentiranno di dare il via alle visite in condizioni di assoluta sicurezza e in un’ottica di equità, osservando tutte le norme previste”.

Già tra sabato e domenica diverse strutture hanno contattato i familiari degli ospiti; lo ha fatto per esempio la struttura per non autosufficienti Vignolese gestita dal Comune, per spiegare che l’applicazione delle indicazioni regionali avrebbe richiesto qualche giorno, visti i complessi aspetti organizzativi e le procedure richieste, e per anticipare che in questa nuova fase modalità, tempi e durate delle visite saranno molto diversi di come erano prima dell’emergenza sanitaria.

La definizione degli aspetti organizzativi; delle procedure di accesso con un primo triage telefonico in fase di prenotazione e un secondo al momento dell’accesso; la predisposizione dei moduli che dovranno essere compilati dai familiari; la definizione della stanza dove avverranno le visite, che dovrà di volta in volta essere sanificata e di preferenza l’individuazione di una location esterna che potrà richiedere l’installazione di una gazebo nel giardino della struttura e preventivi trattamenti antizanzare e la necessità di trovare soluzioni diverse per le persone allettate per garantire anche i diritti loro e dei loro cari; l’opportunità della presenza di un operatore qualificato che possa sovraintendere al rispetto delle indicazioni regionali, tra cui anche i tempi previsti per la visita, che in questa fase non potranno più protrarsi in modo indefinito, come avveniva prima dell’emergenza sanitaria, e che quindi richiederanno anche il rispetto della puntualità.

Sono, questi, tutti aspetti all’ordine del giorno dell’incontro di lunedì 15 giugno tra amministrazione comunale e gestori delle Cra cittadine organizzato con l’obiettivo di condividere protocolli e una linea di condotta comune.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel programma dello stesso pomeriggio, sempre in modalità video call, anche l’incontro tra i tecnici del settore Politiche sociali, con i gestori delle sei residenze per persone disabili presenti in città e con le associazioni rappresentative dei familiari per confrontarsi insieme sulle riaperture e sugli accessi resi ora nuovamente possibili dalle disposizioni regionali.