Possibilità per i residenti di Formigine di richiedere il "Bonus Affitto"

Sulla base dell’esperienza già maturata negli scorsi due anni, il Comune di Formigine ha pubblicato un Avviso pubblico per l’erogazione di Bonus affitto del valore cadauno di 500 euro riservato a 120 cittadini (scadenza 7 dicembre). In particolare, possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Formigine da oltre due anni, intestatari di un regolare contratto di affitto sul libero mercato per il quale non è in corso una procedura di sfratto per morosità, che abbiano una situazione reddituale ISEE (Indicatore della Situazione Economica equivalente) che non superi i 6.500 euro e che non abbiano percepito nel corso dell’anno altri contributi sostegno dell’abitare e/o anticrisi.

La graduatoria verrà formulata tenendo conto del rapporto tra canone di affitto e reddito del nucleo familiare. I moduli sono reperibili presso lo Sportello del Cittadino o scaricabili dal sito Internet del Comune di Formigine.

“La scelta di continuare a erogare un contributo a sostegno dell’affitto – spiega l’Assessore ai Servizi Sociali Simona Sarracino – conferma l’attenzione dell’Amministrazione nei confronti della specifica realtà formiginese. Gli effetti più evidenti della crisi economica e occupazionale si riflettono proprio sulla capacità delle famiglie di continuare a pagare affitti. In questa situazione, il “Bonus affitto” non è certamente risolutivo, ma rappresenta un aiuto molto concreto per un totale di 60.000 euro investiti per le famiglie in difficoltà”.