Protocolli rigidi e app per le famiglie, la ricetta della residenza per anziani Stella di Carpi

Lavora nella fetta di territorio contagiata per prima e a lungo sotto pressione, quella carpigiana, ma non ha mai registrato infezioni da Covid-19 nè tra i suoi 22 ospiti nè tra gli operatori che li seguono. È la storia della residenza per anziani Stella di Carpi: gestita dalla coop sociale Scai aderente a Confcooperative Modena, ha anche sfornato una app 'Parenti' per consentire alle famiglie di restare aggiornate sulla salute dei propri cari, oltre a 'corsi' agli anziani su come lavarsi bene le mani.

Il merito, spiega il presidente di Scai, Ilario De Nittis, è "dei rigidi protocolli che abbiamo applicato fin da febbraio e del comitato di gestione Covid-19 istituito il 28 febbraio". L'organismo riunisce diverse figure professionali, dalla coordinatrice infermieristica al responsabile della sicurezza passando per la nutrizionista, "solo per citarne alcune: ciascuno, secondo le proprie competenze e il proprio ruolo, ha contributo a mettere a punto misure di prevenzione e sicurezza", assicura De Nittis. Già a fine febbraio, tra l'altro, la cooperativa ha vietato l'accesso ai famigliari e a inizio marzo ha chiuso il centro diurno, per evitare l'ingresso di persone potenziali veicoli di contagio.

Ammette il presidente: "È stata una scelta sofferta ma indispensabile per tutelare i nostri ospiti che, pero', hanno da subito potuto mantenere un rapporto costante con i propri famigliari grazie a tablet, telefoni e l'attivazione di una seconda rete wi-fi. E l'applicazione Parenti permette ai famigliari di consultare in qualsiasi momento il quadro clinico e assistenziale del proprio parente". Tutti gli operatori lavorano con le mascherine e gli ambienti comuni vengono "continuamente sanificati". Ma anche il servizio di lavanderia è stato esternalizzato, per garantire l'igienizzazione quotidiana "di tutti i capi di abbigliamento".

Gli stessi 22 anziani che vivono a Stella, autosufficienti o parzialmente autosufficienti, sono stati istruiti sull'importanza di lavarsi spesso le mani e "si sono abituati a utilizzare il gel disinfettante messo a disposizione nei corridoi e nei bagni assistiti", continuano dalla dirigenza. E se per ora dunque è andato tutto bene, nel caso "per ogni evenienza abbiamo predisposto una stanza di quarantena, peraltro già utilizzata da un anziano caduto di rientro dall'ospedale".



