Responsabilità Sociale: il Centro Commerciale I Portali premiato per “L’Hotel degli Insetti”

Il Centro Commerciale I Portali è stato premiato nella categoria Corporate Social Responsability per il progetto “L’Hotel degli Insetti”, dedicato alla salvaguardia delle api e degli insetti in via d’estinzione attraverso la creazione di percorsi di edutainment nelle scuole primarie modenesi con il coinvolgimento di oltre 900 bambini, l’installazione di 10 bugs hotel presso gli istituti scolastici aderenti ed un bugs hotel nell’area esterna del Centro Commerciale.

Il Centro Commerciale modenese - di proprietà di Eurocommercial Properties e BNP Paribas Real Estate Investiment Managament Italy SGR S.p.A., gestito dalla società Svicom a Modena - ha ricevuto l’importante riconoscimento che premia la responsabilità sociale d’impresa in occasione della cerimonia di premiazione dei CNCC Marketing Awards 2019, che si è tenuta lo scorso 12 dicembre a Milano: su 52 progetti partecipanti, anche quello modenese ha ricevuto il certificato di merito per il carattere innovativo ed il valore culturale e sociale dell’iniziativa.

Il progetto per cui I Portali è stato insignito del Premio è stato attivato nel mese di maggio in occasione della Giornata Mondiale delle Api: con l’obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile, anche il Centro Commerciale modenese è sceso in campo con una simbolica adozione di centinaia di api a favore dei bambini delle scuole primarie modenesi che hanno aderito al progetto.

Il Centro Commerciale I Portali è il primo in Italia ad ospitare un bugs hotel, un albergo per gli animaletti a sei zampe, al quale gli alunni delle scuole modenesi coinvolte hanno contribuito attraverso un contest creativo per individuarne logo e nome, assegnando il nome a ciascuna delle piccole nove stanze che compongono l’accogliente rifugio.

Grazie al progetto de I Portali, 10 scuole primarie di Modena hanno poi accolto gratuitamente i bugs-hotel presso i propri spazi esterni e oltre 900 alunni nel corso dell’iniziativa hanno potuto scoprire, grazie a visite guidate, una grande esposizione con riproduzioni giganti di insetti, modelli scientifici e didattici 3D, partecipando a laboratori ludici e didattici “alla scoperta del micro mondo” con la presenza di esperti ed entomologi.

“Siamo onorati e soddisfatti di ricevere questo riconoscimento - spiega Mario Bucca Shopping Centre Manager I Portali - sottolinea il valore sociale e culturale di iniziative come questa. Sempre di più il Centro Commerciale I Portali vuole essere punto di riferimento per il pubblico aprendosi quindi a iniziative di ampio respiro, il cui valore in questo caso viene riconosciuto anche a livello nazionale.”

“Se si vuole fare divulgazione, bisogna andare dove c’è la gente - spiega Mauro Malmusi dello staff di Entomodena, membro del consiglio direttivo del gruppo modenese Scienze Naturali - . E’ importante divulgare lo stato di preoccupazione per la caduta della biodiversità nel nostro Paese, oltre al tema dei cambiamenti climatici e dell’educazione ambientale; è quindi necessario promuovere la presenza e la funzione di un bugs hotel, che è quella di accogliere insetti che magari in città non troverebbero facilmente dove deporre e trascorrere l’inverno. Ringraziamo quindi ancora una volta la direzione del Centro Commerciale modenese per averci coinvolto in questa iniziativa”.