Piazza Grande, parte il restyling del Caffè Concerto sotto la nuova gestione

La RREM, azienda che ha ottenuto la gestione del Caffè Concerto di Piazza Grande, sta procedendo con l’avvio dei lavori di riqualificazione del locale, per offrire alla clientela ambienti in linea con i nuovi obiettivi progettuali. La decisione di procedere con i primi lavori di ristrutturazione è stata determinata dalla esigenza di ottemperare in breve tempo alle prescrizioni ricevute dagli enti preposti e si è valutato di procedere adesso, anche in considerazione dello scarso flusso di turisti e clienti in virtù dell'emergenza sanitaria.

Il progetto complessivo di riqualificazione, approvato pochi giorni fa dalla Soprintendenza, prevede per step la ristrutturazione dei servizi, della cucina e di altre aree con soluzioni scenografiche. Gli spazi saranno allestiti in modo da rendere più accogliente, moderno e funzionale il locale, che ambisce a rigenerarsi e posizionarsi definitivamente dopo un primo anno di valutazioni operative.

Dopo qualche giorno di chiusura, le attività del Caffè Concerto riprenderanno regolarmente, cercando di limitare i disagi alla clientela per la presenza del cantiere.

"È in fase di revisione tutta la proposta enogastronomica, che verrà consolidata all’insegna della qualità, con la partnership di aziende importanti del settore food e l’attenzione ancora più forte alla valorizzazione della tradizione modenese, tenendo presente un target “glocal” che parte dalla cittadinanza e coinvolge anche il turismo internazionale, sempre più in crescita", spiegano i gestori.

Si sta procedendo poi, anche con nuove candidature, alla selezione del personale che farà parte dello staff definitivo.

"La pianificazione degli eventi è un capitolo fondamentale della vision del gestore, con l’organizzazione di iniziative nuove e importanti rivolte a diversi target già a partire da fine marzo, per arrivare a definire una calendarizzazione annuale continuativa. La comunicazione e il marketing del locale sono sviluppati in collaborazione con un’agenzia del territorio che ha un know how qualificato rispetto alla direzione progettuale che si è deciso di dare a Caffè Concerto".