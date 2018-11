«Sonia Palla è estranea alla gestione dell’emittente TeleStudio Modena»

"Smentisco, poiché false e prive di qualsivoglia fondamento, le dichiarazioni rese dalla Sig. Sonia Palla a riguardo dell’asserita titolarità dell’emittente televisiva “Telestudio Modena” (intesa quale autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e dati) veicolata sulla numerazione LCN 85 in Emilia Romagna in capo alla stessa e/o alla società Cupido Eventi S.r.l.s.". Sono le parole del dr. Lorenzo Sacchi, Curatore Fallimentare della società Telestudio Modena Srl in merito al servizio video della nostra testata, pubblicato lo scorso 5 novembre sull'attività dell'emittente locale.

Il curatore riferisce infatti come la Sig.ra Sonia Palla sia "del tutto estranea alla gestione dell’emittente TeleStudio Modena, che peraltro non deve essere 'riaccesa' poiché ha sempre operato senza soluzione di continuità ed in nessun caso, contrariamente a quanto affermato dalla stessa, la Procedura si è fatta carico di interessarla per qualsivoglia progetto editoriale".

"Ai fini della migliore realizzazione dell’attivo fallimentare - spiega la Curatela Fallimentare - la gestione dei palinsesti facenti capo alla fallita società sono stati affidati, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, per il tramite di apposito accordo negoziale, ad altro soggetto obbligato a fare impiego di figure ricomprese nella propria organizzazione aziendale".