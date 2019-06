Riaperta via Blasia dopo la devastante esplosione di 6 mesi fa

Riaperta al traffico via Blasia, in centro storico a Modena, tra piazza Mazzini e via Taglio. La strada era stata chiusa il 5 dicembre in seguito all’esplosione avvenuta in una palazzina che aveva portato all’inagibilità dell’immobile. Nella strada da oggi, giovedì 27 giugno, è possibile la circolazione ed è in vigore un senso unico alternato. È presente, infatti, un restringimento della carreggiata nella zona del cantiere.

