Riqualificazioni. Lo storico Hotel Raffaello pronto a riaprire sotto l'insegna RMH

RMH raddoppia. Dopo l'Hotel Des Arts di Baggiovara rilevato e avviato a nuova gestione dal 1 gennaio 2019, il marchio modenese è pronto a riaprire uno storico albergo cittadino, da anni caduto in disgrazia. Si tratta dell'Hotel Raffaello situato fra strada Formigina e strada per Cognento, che nel 2017 aveva cessato ogni attività dopo anni di profonda crisi. Tre anni fa la struttira era stata rilevata all'asta per poco meno di 3 milioni di euro dalla società TTM - holding di cui fa parte RMH - che aveva già annunciato la riapertura della struttura per il 2019.

I tempi si sono però proptratti e solo in queste settimane è stata conclusa la fase burocratica di presentazione del progetto di riqualificazione dell'immobile, che potrà quindi partire a breve. I lavori dovrebbero durare almeno 9 mesi e l'inaugurazione potrebbe quindi avvenire entro la fine dell'anno.

Come detto, l'hotel riporterà il marchio RMH, ovvero Rosaria Marazazzi Hotel, azienda fondata anni fa dall'erede dell'omonimo impero ceramico sassolese. Oltre all'albergo di Baggiovara RMH conta anche due hotel sulla riviera croata e quattro ristoranti annessi.

L'immobile abbandonato subirà una modifica importante sia negli interni, dove saranno ricavate un centinaio di stanze e alcuni appartamenti, ma anche nell'aspetto esteriore, che cambierà il look pur senza variare gli attuali volumi. Sarà presente all'interno anche un centro congressi.