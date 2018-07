Riapertura straordinaria del ponte della Maserati nel fine settimana

Il ponte interessato da lavori di demolizione e ricostruzione dei giunti di dilataizone, sarà riapertà per il fine settimana fino alle 6 di lunedì 16 luglio il cavalcaferrovia di Ciro Menotti sarà nuovamente accessibile al traffico veicolare.

Da lunedì mattina il cavalcaferrovia sarà di nuovo chiuso per consentire di proseguire con i lavori del cantiere; rimarrà però accessibile a pedoni e ciclisti, in quanto la pista ciclabile e il marciapiede saranno interessati dall’intervento prossimamente per soli due giorni.

Per il periodo di chiusura del ponte, il traffico verrà deviato nel seguente modo: per chi proviene dal centro città in direzione Crocetta, svolta su via Divisione Acqui, tangenziale Pasternak ingresso 3 in direzione Modena nord e uscita 6 verso il centro in via Nonantolana; per chi proviene dalla zona Crocetta in direzione centro, invece, svolta su via Nonantolana, cavalcaferrovia Mazzoni, viale Caduti in Guerra. Sarà presente adeguata segnaletica sul posto.