Sanità. Riapre dal 2 luglio il Punto Prelievi di Sestola

Dal 2 luglio riapre il Punto Prelievi di Sestola, con attività il primo e terzo giovedì di ogni mese dalle 8.30 alle 9.30 (non più al mercoledì come accadeva prima dell’emergenza) presso la sede della Continuità Assistenziale in via Panorama 9.

L’informazione è stata comunicata ieri a tutti gli operatori sanitari e ai sindaci dei comuni interessati dalla riapertura, con l’invito a sollecitare i pazienti a rispettare l’orario indicato e tutte le altre misure atte a contenere l’assembramento all’ingresso e nei locali del Punto Prelievi. Con il supporto fornito dal Sindaco di Sestola, sarà presente un operatore aggiuntivo che regolerà gli accessi e consentirà una migliore applicazione delle norme di prevenzione del contagio.

L’accesso è su prenotazione per tutti i punti prelievi della provincia di Modena, attraverso i seguenti canali:

numero verde 800 239123 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato dalle 8 alle 13)

(dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato dalle 8 alle 13) numero verde 800 254527 (da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 16)

(da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 16) online sul portale Cupweb (www.cupweb.it) o tramite il proprio FSE (Fascicolo sanitario elettronico)

in farmacia, solo se è necessario ritirare i contenitori per la raccolta dei campioni biologici (feci e/o urine)

presso i Corner Salute di numerosi punti vendita Coop di Modena e provincia, solo se è necessario ritirare i contenitori per la raccolta dei campioni biologici (feci e/o urine

Come per molte altre situazioni in questa Fase 2, le attività sanitarie sono continuamente oggetto di rivalutazione in base allo scenario che si sta delineando giorno dopo giorno e ai dati epidemiologici. L’Ausl ha inoltre stabilito di mantenere anche il tempo aggiuntivo delle sedute di prelievi presso la Casa della Salute di Fanano, con un complessivo aumento dell’orario totale dedicato agli esami di laboratorio sul territorio.