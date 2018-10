Un "allenamento" dell'occhio per migliorare la guida, la ricerca presentata all'Autodromo

Questa mattina, presso l’Autodromo di Modena si è tenuto il convegno sul “Progetto VET: Visual Exploration Training”, alla presenza del Prefetto Roberto Sgalla, Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e delle massime autorità cittadine.

Si tratta di una ricerca scientifica, condotta dalla Società Italiana di Vestibologia in collaborazione con la Polizia di Stato, in particolare con la Polizia Stradale, che si propone di valutare l’efficacia, in termine di sicurezza e performances nella conduzione dei veicoli, di un metodo di training mirato sulle capacità di controllo volontario e riflesso dei “movimenti oculari rapidi di rifissazione”.

Sono intervenuti in qualità di relatori al convegno, moderato dal giornalista televisivo Rai Luca Ponzi, il Prefetto Roberto Sgalla, il Prof. Giorgio Guidetti, Presidente della Società Italiana di Vestibologia e promotore del progetto, l’Ing. Giampaolo Dallara, noto progettista di autovetture da corsa, e la dott.ssa Piera Romagnosi, Dirigente del Compartimento Polizia Stradale dell’Emilia Romagna.

Presenti all’evento anche una rappresentanza di studenti dell’Istituto Superiore Cattaneo-Deledda di Modena e degli Allievi Agenti di Polizia di Stato della Scuola di Piacenza, che hanno potuto visitare il paddock dell’autodromo dove per l’occasione è stata esposta la Lamborghini Huracan della Polizia di Stato. Gli studenti hanno potuto conoscere l’attività della Polizia Stradale seguendo una lezione all’interno del Pullman Azzurro della Polizia di Stato, l'aula scolastica multimediale itinerante dove i poliziotti intrattengono i più giovani con nozioni di educazione stradale.