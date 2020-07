Ancora nuovi positivi a Modena, Prefettura e Ausl richiamano al rispetto delle distanze

Nel corso della riunione dell’Osservatorio provinciale sul monitoraggio dell’evoluzione dell’epidemia da COVID-19 sul territorio modenese e sulle misure a tutela della salute, costituito dalla Prefettura nell’ambito della Conferenza provinciale permanente della Pubblica Amministrazione, oggi l'Ausl ha fatto il punto sull'andamento del contagio sul nostro territorio. Negli ultimi giorni, infatti, i casi di positività sono tornati a salire: seppur siano sempre circoscritti a famigliari di persone già infettate in focolai extra-modenesei, la situazione non può essere sottovalutata.

"Finché si registreranno ancora casi positivi, appare sempre più importante rinnovare alla popolazione la raccomandazione di continuare ad osservare comportamenti improntati al rispetto delle vigenti misure di protezione individuale, anche per non vanificare gli sforzi compiuti dai cittadini e dalle Istituzioni che hanno concorso a condividere tutte le misure per la gestione dell’emergenza", spigano Prefettura e Ausl in una nota congiunta.

I partecipanti all’Osservatorio hanno ancora una volta ribadito che "il corretto comportamento di ognuno di noi è la prima regola per evitare il contagio. Il mantenimento della massima prudenza serve ancora oggi a tutelare noi e le persone che amiamo, oltre a consentire ai professionisti sanitari di continuare a lavorare in sicurezza per meglio assistere la collettività".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ora più che mai le libertà acquisite in virtù del buon andamento delle scorse settimane devono coniugarsi con la responsabilità nel rispetto delle misure di protezione nonché dei Protocolli di sicurezza definiti in ambito nazionale e regionale". Un appello viene rivolto ai cittadini e, in particolare, a quelli più giovani di "continuare ad osservare il distanziamento interpersonale, ad utilizzare le mascherine, ad evitare gli assembramenti, ad attenersi alle misure sicurezza sui luoghi di lavoro, a seguire tutte le precauzioni indicate dalle vigenti disposizioni in caso di viaggio, spostamento e rientro nel proprio territorio".