Ripartono altre visite ed esami di specialistica ambulatoriale. Ancora chiusi i CUP

Visite ed esami di specialistica ambulatoriale: nuove aperture da oggi, giovedì 25 giugno, per ampliare il ventaglio di prestazioni che i cittadini possono prenotare. Sempre nel rispetto delle misure di sicurezza, prosegue dunque il piano per la ripresa, che non è un semplice “ritorno alla normalità pre-covid” per la sanità del territorio. Le norme di prevenzione del contagio, infatti, impongono nuovi ritmi agli operatori che, ad esempio, devono garantire l’igienizzazione prima e dopo ogni visita e alle strutture nuove modalità organizzative, al fine di evitare assembramenti o altre situazioni di rischio per i cittadini.

La gradualità di queste aperture consente agli specialisti, prima di poter riaprire nuove visite, di richiamare anche tutti i cittadini la cui prestazione è stata sospesa. Consultando la pagina www.ausl.mo.it/fase2 è possibile essere aggiornati sull’evoluzione delle riaperture e delle modalità di prenotazione.

Tra le nuove prestazioni prenotabili (in rosso nella tabella sottostante), l’aggiunta di nuove branche, come la Medicina Interna e la Pneumologia – i cui operatori sono stati fino all’ultimo impegnati nell’assistenza ai pazienti con coronavirus – e ulteriori prestazioni come Gastroscopie e Colonscopie, Visite senologiche e mammografie.

BRANCA PRESTAZIONI Angiologia Visite Ecocolordoppler TSA, arti superiori e inferiori arteriosi e venosi, grossi vasi addominali Cardiologia Visita + ECG, ECG, Ecocardio, ECG holter, Test da sforzo Chirurgia generale Visite (compresa chirurgia toracica e endocrino-chirurgia) Chirurgia Maxillo-Facciale Visite Chirurgia Plastica Visite Chirurgia Vascolare Visite Dermatologia Visite Diabetologia Visite, comprese quelle del percorso per le donne in gravidanza Endocrinologia Visite ed ecografie tiroide Fisiatria Visite (+ piani di riabilitazione gestiti direttamente dallo specialista) Gastroenterologia Visite, Gastroscopie, Colonscopie Malattie Infettive Visite Medicina Interna Visite Medicina Legale Prestazioni di medicina legale (es. rinnovo patenti, porto d’armi …) Medicina Nucleare Scintigrafie tiroidee e ossee Neurologia Visite, EMG, EEG, potenziali evocati Neuropsichiatria Infantile Visite Oculistica Visite, Campi visivi, OCT Oncologia Visite Ortopedia Visite (+ infiltrazioni gestite direttamente dallo specialista) Otorino Visite, audiometrie Pneumologia Visite Radiologia RM della colonna, muscoloscheletriche, encefalo, addome, collo Ecografie addome, capo e collo, muscolo-scheletriche e parti molli Visite senologiche, Mammografie Rx ossea TAC Urologia Visite

SE SI È IN POSSESSO DI RICETTA PER UNA NUOVA VISITA O ESAME DA PRENOTARE

SI POSSONO UTILIZZARE DIVERSI CANALI

numero verde 800 239123 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato dalle 8 alle 13)

numero verde 800 254527 (da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 16)

portale Cupweb (www.cupweb.it)

FSE (Fascicolo sanitario elettronico)

Farmacie di tutta la provincia

Corner Salute di numerosi punti vendita Coop di Modena e provincia

Se la visita o l’esame risultano ancora sospesi per l’emergenza, non è possibile prenotare: le prestazioni prenotabili sono in costante aggiornamento nell’area dedicata del portale AUSL: www.ausl.mo.it/fase2.

SE LA RICETTA È PER UNA URGENZA B

CHIAMARE IL NUMERO VERDE 800 239123 O IL NUMERO VERDE 800 254527