Ripartono i lavori in viale Montecuccoli. Cantieri aperti anche al San Paolo e al Teatro delle Passioni

È ripartito nei giorni scorsi il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile di viale Montecuccoli che era stato interrotto a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza dovuta al Covid 19. La nuova ciclabile, che ha una lunghezza di 750 metri, collegherà il percorso di via Paolucci, e in prospettiva la Diagonale, con viale Monte Kosica, la stazione ferroviaria e il centro storico. I lavori residui, che riguardano il completamento delle aiuole, l’asfaltatura e la realizzazione della segnaletica, avranno una durata di circa due mesi e la conclusione è prevista per l’inizio di luglio.

L’intervento rientra tra le azioni per lo sviluppo della rete ciclabile previste dal Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) e ha un costo complessivo di 300 mila euro finanziato nell’ambito di un pacchetto di opere che ha ottenuto risorse europee per 768 mila euro con il Por Fesr 2014-2020 Asse 4 (“Low carbon economy”), gli altri interventi riguardano via Emilia Est, con il completamento Cucchiari-Pozzo, il tratto Fusco-Caduti sul Lavoro e quello Fossalta-Scartazza; Ganaceto-Appalto; la segnaletica di zona Torrazzi.

In viale Montecuccoli la pista, realizzata sul lato sud, dalla parte dello stadio, avrà una larghezza complessiva di 4 metri, di cui 1,50 metri per il pedonale e 2,50 metri per la ciclabile. Nel tratto adiacente alla rotatoria con viale Monte Kosica il percorso, per ragioni di geometrie, diventerà promiscuo, con una larghezza di 2,50 metri, fino al punto di riconnessione alla rete esistente su via Fontanelli e sullo stesso viale Monte Kosica. Sarà inoltre leggermente ridisegnato anche il corrispondente ramo della rotatoria e verranno eliminati alcuni parcheggi a sosta tariffata.

La carreggiata stradale di viale Montecuccoli sarà ridotta, con corsie di 3,50 metri, come suggerito dai tecnici per disincentivare gli eccessi di velocità, e il marciapiede a nord, adiacente all’asse ferroviario, verrà dimensionato a due metri su tutta la lunghezza. La sosta sarà organizzata a pettine e definita con segnaletica orizzontale alternata alle alberature esistenti; su entrambi i lati della strada rimarranno banchine di mezzo metro per agevolare le manovre di parcheggio.

All’altezza dei due incroci principali, con via Padre Candido e con via Dogali, verranno realizzate isole spartitraffico in pavimentazione speciale per impedire manovre di sorpasso in corrispondenza degli attraversamenti. Ciò consentirà di aumentare la sicurezza per ciclisti e pedoni, che potranno attraversare la strada in due tempi, e di migliorare la gestione delle manovre di svolta dei veicoli.

Su viale Montecuccoli saranno realizzati nuovi attraversamenti ciclopedonali con segnaletica orizzontale ad alta visibilità. Verrà inoltre realizzato un ulteriore attraversamento pedonale protetto in corrispondenza degli accessi allo stadio Braglia. Tutti gli attraversamenti su viale Montecuccoli saranno preceduti da rallentatori ottici e da segnaletica verticale di preavviso. L’illuminazione pubblica sarà completamente riprogettata e rinnovata con il passaggio ai Led, e installata a carico di Hera.

Oltre alle alberature presenti, saranno piantumate altre 12 nuove piante e sistemate tutte le aiuole di delimitazione. Vengono confermate, inoltre, le posizioni delle tre isole ecologiche presenti, le cui piazzole saranno ridisegnate con dimensioni idonee a ospitare batterie complete per la raccolta differenziata.