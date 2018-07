Il cast di "Rudi" di nuovo al lavoro, nuove riprese a Modena

Mentre la puntata pilota continua a raccogliere plausi in numerosi festival in giro per il mondo (l'ultima selezione in concorso è del “Ckf International Film Festival” di Londra), la serie web made in Modena “Rudi” riprende la sua corsa con le riprese dei nuovi episodi, molte delle quali saranno ancora una volta ambientate nel centro storico della città. La troupe si rimetterà al lavoro da sabato prossimo 7 luglio all'interno del centro commerciale GrandEmilia per poi spostarsi nei giorni successivi (domenica 8, lunedì 9 e martedì 10) nel cuore cittadino, che si trasformerà ancora una volta in un set a cielo aperto.

Altre riprese sono poi già programmate per settembre, con location speciali tra cui la torre della Ghirlandina, dove si svolgerà una delle scene più importanti e top-secret.

Tante le new-entry nel cast tecnico del progetto, tra cui le costumiste modenesi Francesca e Roberta Vecchi, che si occuperanno del look di alcuni personaggi femminili.

La serie è scritta e prodotta da Vincenzo Malara e diretta per gli episodi 2 e 3 da Lillo Venezia, col patrocinio del Comune di Modena in collaborazione con l'associazione Stoff. Sponsor principale è Modenamoremio, col contributo fondamentale di Bper Banca.

Protagonista della storia è Rudi (interpretato da Christian Terenziani), ex infetto (simile in tutto e per tutto a uno zombie) guarito e liberato dalla sua aggressività e tornato umano. Ad aiutare il protagonista nella rinascita sarà Camilla (Marianna Folli), amica speciale, eccentrica quanto lui. Intanto, ai confini della città qualcosa di inquietante minaccia di tornare portando con sé un passato terribile…

Dettagli sul progetto e la possibilità di sostenere la produzione al profilo Facebook “Rudi – la serie web” .(https://www.facebook.com/rudi.laserieweb).