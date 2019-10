Volontariato per l'ambiente, il 4 ottobre "Ripuliamo Limidi"

Anche quest'anno verrà ripetuta la positiva esperienza del 2018 di pulitura dei parchi e marciapiedi di Limidi di Soliera. Organizzato da Legambiente, Progetto Chernobyl, Auser e Libera in collaborazione con Scuola Primaria Ciro Menotti di Limidi, Centro Polivalente Asd di Limidi, Parrocchia ed Agesci di Limidi, l'iniziativa si svolgerà venerdì 4 ottobre con inizio alle ore 9,00 partendo dal piazzale del Centro civico Ornello Pederzoli in Via Papotti, 18 a Limidi (Mo). L'attività è aperta a tutti i cittadini che volessero partecipare volontariamente, spinti dal loro senso civico.