Riqualifica di viale Martiri della Libertà a Campogalliano

Sono numerosi e di rilevante portata economica gli investimenti che il Consiglio Comunale di Campogalliano ha approvato nella seduta di lunedì 12 novembre 2018 con i voti favorevoli del gruppo di maggioranza “Centro Sinistra Insieme per Campogalliano”, l’astensione di “Cambio Campo Centro-Destra” e la contrarietà della “Lista civica Centro-Destra Progetto Campogalliano”. Il pacchetto di interventi comprende la riqualificazione complessiva di viale Martiri della Libertà e un articolato ventaglio di ulteriori lavori e nuove forniture che interessano tutte le fasce di età della popolazione, dai bambini agli anziani.

La variazione di bilancio, l'ultima per il 2018, per un ammontare di circa 1.110.000 euro, è stata resa possibile da due recenti sentenze della Corte Costituzionale (n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018) che consentono l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione da parte degli enti locali, e in particolare dei Comuni, con iter procedurali da completare entro la fine dell'anno in corso.

Viale Martiri della Libertà rappresenta la più importante strada alberata del centro, sviluppandosi per 400 metri da via Barchetta a via Mazzini. Da qualche anno sia i percorsi pedonali che le alberate laterali mostrano segni di deterioramento: i marciapiedi risultano sconnessi a causa delle radici degli alberi, mentre i filari alberati presentano discontinuità e condizioni non ottimali, tanto da richiedere un rinnovamento.

L'obiettivo dell'intervento unisce la valorizzazione complessiva del viale al miglioramento della fruibilità degli percorsi pedonali, rimuovendo le barriere architettoniche esistenti e inserendo scivoli in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. Lungo lo stesso viale alberato sono previsti i lavori di sostituzione di fognature e tubazioni a cura di AIMAG. “Così come già nel caso di via Roma - spiega la sindaca di Campogalliano Paola Guerzoni - la filosofia del nostro intervento è improntata al sostegno di una mobilità dolce nel nostro centro storico, che allo stesso tempo favorisca pedoni e biciclette, e limiti la velocità di percorrenza delle auto”.

Oltre a viale Martiri della Libertà, gli interventi prevedono l'installazione di nuove panchine e porta biciclette in diversi punti della città, la riqualificazione dello spazio retrostante la sede comunale lungo via XXV Aprile (con due nuove pensiline a sbalzo e la posa di nuovi stalli per bici), la realizzazione di percorsi-vita (con panche e attrezzi) e di un nuovo campo da basket (nel parco Tien An Men, ad accesso libero). Nuove panchine sono previste anche al cimitero di via Rubiera, e si rinnovano i bagni pubblici in dogana. Rispetto alla scuola primaria “Guglielmo Marconi”, i lavori riguardano la sostituzione di controsoffitti e interventi di ripristino del cornicione. La biblioteca comunale “Edmondo Berselli” viene dotata di un necessario impianto di condizionamento, mentre la scuola di musica del centro giovani di Villa Barbolini viene dotata di nuovi strumenti musicali.

“Lo sblocco degli avanzi di bilancio, reso possibile dall'iniziativa del Governo Gentiloni - prosegue la sindaca Guerzoni - ci ha trovati pronti con fasi avanzate di progettualità che sono anche il frutto di buone pratiche che caratterizzano Campogalliano: l'ascolto e la condivisione delle scelte con i cittadini. Penso per esempio alle nuove panchine che verranno installate nei punti indicati dagli anziani che avevano presentato richieste e cha abbiamo chiamato a collaborare. Non va peraltro dimenticato che l'utilizzo di queste risorse è possibile grazie alla pluriennale cura del bilancio che connota questa amministrazione come Comune virtuoso”.