Il Comune di Formigine ascolta i cittadini, al via la riqualificazione del 13° parco di Casinalbo

Il Comune di Formigine ha iniziato i lavori per attrezzare il tredicesimo parco nella frazione di Casinalbo, come richiesto da un comitato di cittadini. Il progetto prevede la riqualificazione dell’area verde tra le vie Bassa Paolucci, Monza e Pavia, attraverso la realizzazione di un percorso ciclopedonale, un’area giochi, illuminazione pubblica e arredo urbano.

La zona interessata è di circa 3.000 mq e l'imponente quercia che da sempre ombreggia l'area verde verrà preservata e tutelata durante le operazioni di scavo. Nella progettazione si è inoltre tenuto conto dei percorsi già naturalmente creati dal passaggio dei cittadini, dai quali appunto è partita la richiesta di riqualificazione.

Nello specifico, i lavori di riqualificazione prevedono la realizzazione di un percorso ciclopedonale in asfalto della larghezza di 2 m che connette il parcheggio di via Bassa Paolucci con la ciclabile esistente parallela a via Pavia. Il percorso principale presenterà una biforcazione all’altezza di via Monza per rendere accessibile l’area da tutti i residenti della zona.

Con un occhio di riguardo per i più piccoli poi, sarà realizzata un’area giochi pavimentata con gomma antitrauma comprendente uno scivolo e un’altalena. Per quanto riguarda gli arredi, sono previste cinque panchine in ferro e legno e una fontanina per bere, tutto adeguatamente illuminato da una decina di pali per l'illuminazione pubblica. Da ultimo, per la sicurezza, è predisposta l’installazione di una telecamera in collegamento con la centrale operativa della Polizia locale. Il totale dell’investimento è di circa 65.000 euro.

Nell’intero territorio di Formigine sono quasi 900.000 i metri quadrati di verde pubblico, che si traducono in 25 mq a disposizione per ogni abitante. Il numero totale dei parchi è 69.