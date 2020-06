Rissa in strada per la "spartizione" del territorio, due feriti gravi a Concordia

Nella tarda serata di ieri Concordia sulla Secchia è stata teatro di una violenta rissa di strada. Alle porte del paese, infati, si sono affrontati un gruppo di tunisini e uno di marocchini, per questioni riconducibili a rivalità territoriale. Le due fazioni, composte complessivamente da due e quattro uomini, tutti ubriachi, sono venuti alle mani procurandosi diverse lesioni a vicenda.

Nello scontro ha avuto la peggio un 33enne, che è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso di Mirandola, mentre un 28enne ha riportato ferite meno gravi ed è stato portato in ambulanza all'Ospedale di Baggiovara. Il 118 è intervenuto per soccorrerli il via don Minzoni, con le due ambulazne e il supporto del medico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri di Carpi, di Cavezzo e di Concordia, i quali sono riusciti a fermare due dei sei e comunque ad identificare, nelle ore successive, i restanti partecipanti alla rissa. Tutti dovranno rispondere del reato di rissa aggravata.