Intelligenza artificiale: prestigioso premio alla carriera per la professoressa Unimore Rita Cucchiara

Alla professoressa Rita Cucchiara, docente di Ingegneria Informatica al Dief – Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” - di Unimore un altro prestigioso riconoscimento internazionale per le sue ricerche nel campo della intelligenza artificiale.

A lei il 22 agosto verrà attributo a Pechino dalla IAPR (International Association for Pattern Recognition), durante la conferenza ICPR (International Conference in Pattern Recognition) il Maria Petrou Prize, “un premio assegnato a una scienziata/ingegnere donna vivente che ha dato un contributo sostanziale al campo del riconoscimento dei pattern (o un campo strettamente correlato), e i cui contributi passati, attività di ricerca corrente e potenziale futura possono essere considerati un modello per aspiranti e affermati ricercatori di entrambi i generi”.

La decisione della giuria di questo premio di recente istituzione, poiché Maria Petrou, scienziata inglese di origine greca deceduta nel 2012, che ha lavorato per anni nel riconoscimento facciale, ha scelto la prof.ssa Rita Cucchiara per i suoi "contributi pionieristici al tracking (inseguimento spazio/temporale di oggetti nei video) e alla reidentificazione”, indicandola “come modello di riferimento per i ricercatori all'inizio della carriera".

“Non nascondo la mia soddisfazione – ha affermato la prof.ssa Rita Cucchiara di Unimore – per questo premio, che mi viene dato nella Pattern Recognition, uno dei temi caldi nella intelligenza artificiale e sul quale io e il mio gruppo di ricerca del laboratorioAImageLab del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, stiamo lavorando da più di vent’anni. Per questo desidero condividerlo con tutti loro, in quanto contribuiscono in maniera decisiva a proiettare le nostre attività in campo informatico in una dimensione di eccellenza internazionale. I premi e riconoscimenti ottenuti sono un valido attestato di qualità della ricerca e delle competenze che portiamo ai nostri studenti, che ne riconoscono la qualità. Il mio orgoglio è accresciuto, poi, dal fatto che prima di me il premio è stato attribuito a Michal Irani, una delle più influenti scienziate in visione artificiale ed elaborazione di immagini del mondo, che lavora al Weizman Institute of Science in Israele e che per me è sempre stata una figura di riferimento”.

Il Magnifico Rettore prof. Angelo O. Andrisano appresa la notizia si è immediatamente congratulato con la collega e le ha scritto “Tanti rallegramenti e complimenti vivissimi per questo riconoscimento attribuito a Rita Cucchiara, che arriva dopo la sua recente nomina a Direttore del Laboratorio Nazionale CINI AIIS - Artificial Intelligence and Intelligent Systems. Con le tue attività di ricercatieni alto, a livello ormai planetario, il prestigio del nostro Ateneo. Ti siamo tutti grati”.