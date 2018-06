Amianto, ok alla rimozione delle lastre all'Ippodromo e al Planetario

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di smaltimento di lastre in cemento amianto negli edifici del Planetario e degli stallini dell’Ippodromo di proprietà comunale.

Questo intervento, insieme a quello in corso di ultimazione in via Morandi, consentirà di esaurire l’elenco delle strutture pubbliche comunali che presentano coperture in amianto oggetto di accordo con la Regione Emilia-Romagna per lo smaltimento.

I lavori al Planetario e negli stallini dell’Ippodromo, per un importo complessivo di 250 mila euro (Iva compresa) autofinanziato dal Comune, prenderanno avvio dopo l’estate, in seguito all’espletamento delle procedure di gara, e si concluderanno nel giro di alcuni mesi. Per la durata dei lavori i locali rimarranno inagibili. L’impresa aggiudicataria provvederà a sviluppare un piano di smaltimento che dovrà essere approvato dall’Ausl, che seguirà tutte le fasi, dalla rimozione al luogo di destinazione delle lastre. L’intervento prevede anche la sostituzione delle coperture con altro materiale.

L’intervento in via Morandi, che sarà concluso nei prossimi giorni, riguarda la rimozione e bonifica delle coperture in cemento amianto di una serie di edifici comunali occupati in passato dall’Amiu di Modena e oggi da alcuni servizi comunali e da attività di magazzino di affittuari o sede di associazioni, per un importo complessivo di 250 mila euro (Iva compresa). La presenza di amianto riguardava circa il 50 percento delle coperture degli edifici pubblici nel comparto, pari a 5.100 metri quadrati. Anche in questo caso, l’intervento ha previsto la rimozione delle lastre esistenti in cemento amianto, il loro corretto smaltimento e la loro sostituzione con coperture di differente materiale.