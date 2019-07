Studio e sport, protocollo d'intesa fra Unimore e “La Fratellanza Modena 1874”

Unimore e “La Fratellanza Modena 1874” hanno siglato un protocollo d’intesa per lo sviluppo di attività didattiche, di studio, culturali e sportive. L’accordo, della durata di tre anni, prevede ambiti specifici di collaborazione, che spaziano dai servizi agli studenti alla promozione dello sport come fattore di crescita personale, fino all’internazionalizzazione e all’uso del logo di Unimore.

“L’accordo sottoscritto oggi con una delle più importanti realtà dell’atletica leggera italiana – commenta il Rettore Unimore prof. Angelo O. Andrisano – va ad aggiungersi a una serie di collaborazioni che Unimore ha attivato in questi ultimi anni con il mondo sportivo a livello locale e nazionale, andando a consolidare ulteriormente esperienze di successo come Unimore Sport Excellence, progetto che abbiamo avviato due anni fa a supporto della formazione degli studenti-atleti”.

Per quanto riguarda i servizi agli studenti si prevede uno specifico accordo tra “La Fratellanza” ed Er.Go, l’Azienda regionale per il Diritto allo studio, già legata a Unimore da una convenzione, per la disponibilità di alloggi a Modena e Reggio Emilia da assegnare agli studenti dell’Ateneo modenese e reggiano tesserati presso l’Associazione sportiva.

“Il protocollo di intesa con "La Fratellanza 1874" - aggiunge il delegato per lo Sport prof. Marcello Pellicciari – ci permetterà di lavorare in sinergia con uno dei più rinomati centri di eccellenza dello sport, creando nuove opportunità per i nostri studenti e collaborazioni in ambito di ricerca e formazione”.

Unimore mette inoltre a disposizione dei tesserati all’Asd “La Fratellanza” il proprio Ufficio Benefici, per le informazioni necessarie in tema di accesso ai servizi/benefici per il diritto allo studio universitario e per la compilazione delle pratiche amministrative relative, ma anche servizi di accompagnamento e sostegno alla scelta universitaria: dallo sportello Informastudenti (che fornisce tutte le informazioni utili a elaborare un progetto formativo) alla consulenza individuale, per chi non è certo del percorso di studi più coerente con le proprie attitudini e aspirazioni.

Unimore si rende disponibile, nel limite delle proprie risorse, a sostenere gli studenti tesserati presso “La Fratellanza” anche attraverso l’affiancamento di tutor didattici, per la costruzione di piani di studi personalizzati, la consulenza individuale della psicologa di orientamento, per chi avesse necessità di rivedere la propria scelta ed il monitoraggio della carriera universitaria con valutazione a cadenza semestrale.

L’Associazione “La Fratellanza” offre la possibilità agli studenti Unimore di svolgere un tirocinio curriculare presso le proprie sedi, impegnandosi a favorire la disponibilità delle aziende partners per tale attività.

“Credo che questa sinergia fra il mondo dello sport da noi rappresentato e quello dell’Università, rappresentato da Unimore – ha commentato il Presidente dell’Asd La Fratellanza Maurizio Borsari - possa essere un primo importante passo ed un interessante esempio di collaborazione da cui si possono sviluppare interessanti iniziative. L’obiettivo è quello di rendere Modena ancor più attraente per i tanti studenti-atleti che vogliono portare avanti una carriera sportiva, ma anche costruirsi un futuro solido con una formazione universitaria di alto livello”.

Per quanto riguarda la promozione dello Sport, Unimore si impegna a favorire la collaborazione tra Asd “La Fratellanza” e CUS Mo.Re per coinvolgere, ad esempio, l’Associazione sportiva in campionati nazionali ed internazionali universitari. Gli studenti Unimore potranno invece usufruire di particolari agevolazioni sull’acquisto di biglietti o abbonamenti per accedere alle manifestazioni sportive di AS “La Fratellanza”.

Sul tema dell’Internazionalizzazione, Unimore e la “Fratellanza” promuoveranno la mobilità internazionale, sia di atleti e dirigenti tesserati all’Associazione iscritti a Unimore che di quelli tesserati e iscritti ad atenei stranieri.

Unimore concede infine l’utilizzo del logo e della denominazione “Unimore Asd La Fratellanza 1874” per tutte le iniziative congiunte di interesse comune.

La realizzazione del progetto, che non comporta onere economico per le parti, è affidata ad un Tavolo Tecnico composto da due rappresentanti per ogni parte e alla sua scadenza l’intesa si rinnoverà tacitamente, una sola volta, per ulteriori tre anni.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “La Fratellanza Modena 1874” è un’associazione riconosciuta, facente parte della Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal). E’ tra le società fondatrici dell’U.N.A.S.C.I., Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d’Italia. Oggi, la“Fratellanza” rappresenta una delle più importanti realtà dell’atletica leggera italiana, formando ogni anno talenti che più volte hanno raggiunto importanti risultati a livello nazionale e internazionale.