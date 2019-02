Safer Internet Day 2019, la Polizia incontra gli studenti a Carpi

Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet Day 2019, che quest’anno si terrà martedì 5 febbraio, la Polizia Postale e delle Comunicazioni, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, ha organizzato workshop e dibattiti sul tema del cyberbullismo negli Istituti scolastici delle province dell’Emilia Romagna. Si tratterà di un’edizione speciale del progetto Una vita da social che prevede workshop in contemporanea presso le scuole di 100 capoluoghi di provincia italiani. La Polizia Postale e delle Comunicazioni incontrerà oltre 60.000 ragazzi in occasione del Safer Internet Day, con lo slogan “insieme per un internet migliore”.

L’obiettivo delle attività di prevenzione/informazione è insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolando i ragazzi a costruire allo stesso tempo relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale.

“L’impegno della Polizia di Stato, ed in particolare della Specialità, nella sensibilizzazione dei giovani alla legalità e ad un uso consapevole degli strumenti evoluti di comunicazione è altissimo. Nell’anno scolastico in corso, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale e gli Uffici Scolastici Territoriali dell’Emilia Romagna, sono già stati assicurati circa 40 incontri formativi ai quali hanno partecipato 4.250 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, e sono stati calendarizzati ulteriori 70 momenti sino al termine dell’anno scolastico, ai quali è prevista la partecipazione di altri 9.000 studenti” dichiara Geo Ceccaroli, Dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per l’Emilia Romagna; ed aggiunge: “ma ci poniamo di fare ancora di più. La sensibilizzazione dei giovani è un’attività che deve essere quanto mai costante e capillare. È per questo che il nostro obiettivo è andare oltre, raggiungendo gli studenti attraverso i loro docenti. Solo in questa maniera sarà possibile superare il limite oggettivo degli incontri singoli ed assicurare una formazione anche in quelle realtà che non sempre riusciamo a raggiungere.

La Polizia Postale di Modena incontrerà circa 500 studenti e docenti accompagnatori appartenenti agli Istituti scolastici “ITIS DA VINCI” e “ITC MEUCCI” entrambi di Carpi. L’evento si svolgerà in data 05.02.2019 (martedì) presso il Cinema Corso di Carpi dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e sarà presente in qualità di relatore il Prof. DE GIORGIS Luca, Giudice Onorario della Corte d’Appello Minorile di Bologna.