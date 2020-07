“Sala studio 100 posti”, la biblioteca di Unimore riapre ad accesso limitato

La sala studio della Biblioteca Scientifica Interdipartimentale di Unimore, conosciuta tradizionalmente come "Sala 100 posti" e situata nella stessa struttura della biblioteca, in via Campi 213/c, riapre da lunedì 20 luglio 2020 con numero di postazioni ridotto per garantire un opportuno distanziamento.

“Il Sistema Bibliotecario di Ateneo – afferma la Delegata per il Settore bibliotecario negli organismi della CRUI e Direttrice del Sistema Bibliotecario di Ateneo Maria Raffaella Ingrosso - ha risposto prontamente e lavorato con passione, con il fondamentale supporto della Direzione Tecnica, per contemperare le necessarie esigenze di sicurezza sanitaria con quelle, altrettanto importanti, di riapertura di uno spazio di studio per gli studenti universitari. Tutti ci auguriamo che, rispettando molto attentamente le regole, si torni gradualmente alla quotidiana vita studentesca che ha sempre animato le strutture universitarie ed in particolare le nostre biblioteche”

L’accesso e la permanenza nella sala per attività di studio individuale saranno riservati agli utenti Unimore e potranno avvenire solo su prenotazione da effettuare, come già avviene per il prestito dei libri, tramite il portale BiblioMo, autenticandosi con le credenziali di Ateneo.

Ad ogni accesso sarà necessario identificarsi tramite badge Unimore e mostrare la stampa o lo screenshot della prenotazione. Solo al primo ingresso bisognerà consegnare un modulo di autodichiarazione, stampato e compilato prima di venire in biblioteca. La permanenza nella struttura dovrà sempre avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza indicate nelle linee guida Unimore per la fase 2. Gli utenti dovranno indossare le proprie mascherine per tutto il periodo di permanenza nella sala studio.

“In questo periodo di incertezza sul futuro, - afferma il Delegato alla Didattica prof. Giacomo Cabri - la riapertura della BSI rappresenta un segno importante verso il ritorno alla normalità. Altrettanto importante è l'attenzione alla gradualità e la prudenza che caratterizzano le azioni dell'Ateneo e che mostrano una grande responsabilità verso tutti gli studenti, i dipendenti e i collaboratori. Colgo l'occasione per ringraziare il Sistema Bibliotecario di Ateneo, in particolare la direttrice Maria Raffaella Ingrosso, che in questo periodo ha sempre dimostrato attenzione verso gli studenti. La riapertura della BSI si aggiunge a tutte le altre iniziative messe in campo per ridurre il disagio imposto dal periodo di emergenza”.

Come prenotare la postazione studio

Autenticarsi sul dito di BiblioMo bibliomo.it con le proprie credenziali Unimore; Accedere al proprio spazio personale e selezionare "Appuntamenti"; Effettuare una nuova prenotazione selezionando "Modena Biblioteca Scientifica Interdipartimentale" e "Sala studio Aula 100 posti"; Selezionare il giorno in cui si vuole accedere alla sala; Stampare o salvare uno screenshot della prenotazione da mostrare all'ingresso;

Stampare e compilare il modulo di autodichiarazione (solo al primo accesso).

Alcune raccomandazioni

Presentarsi in biblioteca solo nei giorni e nelle fasce orarie selezionate in fase di prenotazione, identificarsi con il badge Unimore, indossare la mascherina e rispettare le distanze di sicurezza, igienizzare le mani all'ingresso della biblioteca, non sostare negli spazi accessibili se non per lo studio o per il tempo necessario alle operazioni di prestito e/o restituzione.

Gli altri servizi attivi in questo periodo presso tutte le Biblioteche Unimore sono: Prestito su appuntamento; Servizi a distanza potenziati; Nuove risorse online accessibili.

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni: sui servizi della BSI scrivere a bsi@unimore.it oppure consultare il sito della biblioteca; sui servizi delle altre Biblioteche Unimore fare riferimento ai siti web di ciascuna biblioteca; sui servizi e le risorse in generale del Sistema Bibliotecario di Ateneo scrivere a sba@unimore.it.