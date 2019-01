Rischio neve, parte la salatura notturna delle strade di Modena

Per prevenire la formazione di ghiaccio sulle principali strade e in vista della probabile nevicata notturna, i mezzi del Comune di Modena effettuano un intervento di salatura sulla viabilità cittadina. Dalle 19 di oggi, mercoledì 23 gennaio, e nel corso della notte saranno in azione una ventina di mezzi spargisale che interverranno, in particolare, sulle tangenziali, su cavalcavia, rotatorie, sottopassi e principali strade del territorio.

L’intervento è coordinato dai tecnici dei Lavori pubblici e dell’Ambiente e proseguirà con il monitoraggio delle condizioni del tempo per valutare ulteriori azioni che si rendessero necessarie.

Le informazioni sul Piano neve del Comune di Modena sono disponibili sul sito www.comune.modena.it. È possibile iscriversi anche al nuovo servizio di messaggistica basato sul sistema Telegram (canale @ComuneMO-allerta) per essere informati con tempestività sulla condizione delle strade e sugli interventi dei mezzi in caso di neve o ghiaccio.