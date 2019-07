Salta il vertice in Comune con la Martinelli Ettore Srl, protesta ai cancelli

L’atteso incontro in Comune, con Regione, Azienda e Fiom-Cgil, che si sarebbe dovuto tenere questa mattina nei locali di Via Fenuzzi a Sassuolo, è saltato ed i lavoratori della Martinelli Ettore Srl hanno deciso di protestare davanti ai cancelli dell’azienda.

L’incontro è stato annullato a causa dell’indisponibilità comunicata dalla proprietà per "sopraggiunti impegni personali dell’amministratore delegato".

I lavoratori a fronte del mancato incontro hanno protestato sotto la sede della Martinelli Ettore Srl (in foto) per chiedere il rispetto dei loro diritti, ilpagamento delle retribuzioni e immediata chiarezza sul loro futuro lavorativo visto l'attuale fermo produttivo. Ricordiamo che ad oggi sono ancora in forza circa venti lavoratori, ma la vicenda coinvolge più di cinquanta persone in quanto anche coloro che si sono ricollocati dopo l’aggravarsi della crisi aziendaledevono ancora recuperare i loro crediti nei confronti della Martinelli Ettore Srl.

"E’ inammissibile il disinteresse che regna da parte del gruppo dirigente della Martinelli Ettore Srl in merito alle sorti di lavoratori che vantano anzianità aziendali anche di 30-40 anni e che hanno portato in questi decenni l’azienda ad essere leader nella progettazione e costruzione di stampi e presse per ceramica", spiega la Fiom-Cgil, in continuo contatto con le istituzioni.

L'incontro potrebbe essere recuperato nella giornata di giovedì 18 luglio in Provincia a Modena, mentre non si ha ancora nessun chiarimento da parte della Martinelli Ettore Srl rispetto ai pagamenti delle mensilità di maggio e giugno. A questo punto nella giornata di giovedì la proprietà dovrà una volta per tutte chiarire le sue intenzioni, proprietà alla quale la Fiom-Cgil ed i lavoratori chiedono rispetto ed immediato pagamento di tutte le retribuzioni arretrate.