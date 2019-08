Il Comandante provinciale dell'Arma lascia Modena, il saluto in Prefettura

Il Prefetto di Modena Maria Patrizia Paba ha ricevuto in Prefettura il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Giovanni Balboni, che a giorni lascerà Modena per assumere un nuovo importante incarico a Roma. Nel corso dell’incontro il Prefetto ha ringraziato il Colonnello Balboni per la "proficua opera svolta e per la costante collaborazione prestata nel quadro del coordinato concorso delle Forze di polizia per la sicurezza".

Il Prefetto ha, inoltre, espresso il suo vivo apprezzamento per i lusinghieri risultati raggiunti dai Carabinieri di Modena sotto la guida del Colonnello Balboni e ha formulato i migliori auguri per il prosieguo della carriera nell’Arma dei Carabinieri, al servizio dello Stato e dei cittadini.

Arrivato a novembre 2016, Balboni ha "terminato" il suo periodo alla guida dell'Arma modenese, che generalmente si attesta proprio sui tre anni. Il suo sostituto entrerà in servizio a partire da lunedì 19 agosto.