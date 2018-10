San Cesario, venduta la struttura dell’ex macello comunale in centro storico

Tornerà a nuova vita un importante pezzo di storia della città. È andata a buon fine la vendita della struttura dell’ex macello comunale di San Cesario sul Panaro, situata in pieno centro storico e che in parte si affaccia su piazza Roma. La struttura è rimasta in funzione come macello fino alla fine degli anni ’60; l'ultimo utilizzo risale al 2015, anno in cui ha ospitato parte dell’attrezzatura e dei mezzi del Comune, oggi custoditi nel magazzino comunale di recente costruzione.

Dopo la dismissione per le precarie condizioni, il Comune ha poi proceduto all'alienazione per la vendita. Proprio la scorsa settimana, l’intero complesso è stato venduto ad un privato per 96.500 euro. L’acquirente avrà ora la possibilità di riqualificare la struttura, attraverso un intervento anche conservativo, ridando allo storico edificio una funzionalità nuova ma senza che si perda la traccia della sua conformazione originale.

L’intervento edilizio è disciplinato dal Piano di Recupero di piazza Roma approvato nel settembre 2008: il piano prevede le modalità per il recupero di tutti gli edifici che circondano la piazza. Dal punto di vista delle potenziali destinazioni, la struttura potrà essere riutilizzata per scopi residenziali o per attività di piccolo commercio. Soddisfatto il Sindaco di San Cesario sul Panaro Gianfranco Gozzoli: “Grazie alla vendita e al recupero con investimenti privati, la struttura avrà nuova vita e questo andrà a beneficio del centro storico in termini di maggior decoro architettonico e di maggiori servizi in una zona centrale e di interesse storico e culturale nevralgica per il Comune”.