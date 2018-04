Siete in grado di "SaporOsare"? Un nuovo blog che racconta la gastronomia attraverso il territorio

E' anche di colore gialloblu l'idea del blog SaporOsare (www.saporosare.it), una start up culturale con una mission: far conoscere e valorizzare il territorio, i suoi prodotti e la sua arte attraverso il cibo, visto come veicolo di cultura e bellezza. E' infatti dalla penna della nota autrice modenese, Eliselle, tra gli altri, che il progetto ha avuto il via, in un viaggio narrativo con l'obiettivo di legare sempre di più l'enogatronomia al territrio.

I fondatori spiegano: "Con questo progetto vogliamo parlarne attraverso le ricette visuali e le formule di cucina è un modo diverso per far conoscere in Italia e nel mondo i suoi prodotti nelle sue mille declinazioni. Il cibo diventa così un’esperienza che trascina con sé letteratura, arte, pittura, musica, e naturalmente le eccellenze e le tradizioni del territorio."

Il numero zero del magazine è online dal 18 aprile, e nasce dall’idea di un gruppo di creativi di grande esperienza che hanno scelto di raccontare il cibo e il vino in maniera originale, dando spazio alla propria vocazione e unendoli alla passione per le espressioni artistiche, che su SaporOsare fondono col gusto. La redazione di SaporOsare è composta da giornalisti, scrittori, esperti di comunicazione, blogger e videomaker di grande esperienza, che grazie al loro rapporto viscerale con la letteratura, la musica, il cinema, le arti figurative e la storia vanno a caccia di eventi, racconti e personaggi legati a food & wine da narrare in versioni completamente inedite, arricchite da video e ricette originali. Un magazine impreziosito da interventi e contributi esterni in esclusiva per il portale.

Le rubriche si occuperanno di libri, quadri e dischi raccontati attraverso la cucina, aneddoti e ricette storiche per scoprire le tradizioni, curiosità nascoste dietro ai piatti più celebri, produttori locali di eccellenze e ricette tipiche, ristoranti e ristoratori d’eccellenza, locali dalla vocazione artistica e naturalmente i migliori eventi di cibo sul territorio nazionale.