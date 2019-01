Comune di Sassuolo conferisce "civica benemerenza" al Liceo Formiggini

“Al Liceo A.F. Formiggini che, attraverso la cura del Giardino, insegna la storia dei Giusti per educare alla responsabilità individuale e alla difesa della dignità dell’ Uomo contro ogni forma di persecuzione e annientamento”: recita così la pergamena consegnata dal Sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni al Liceo cittadino sabato scorso, in occasione della cerimonia che ogni anno si tiene presso il Giardino dei Giusti in occasione della Giornata della Memoria.

Con delibera di Giunta n° 4 del 15 gennaio scorso, infatti, il Comune di Sassuolo ha conferito la “Civica Benemerenza” al Liceo A.F. Formiggini di Sassuolo, alla Dirigenza e al Corpo Docente per mantenere viva dal 2011, attraverso la cura del Giardino dei Giusti, la Memoria di coloro che, senza alcun indugio, per salvare vite umane, esposero la propria persona al rischio della prigionia, della deportazione e della morte.

In base al regolamento, infatti, la Giunta comunale con propria deliberazione ha facoltà di conferire quale onorificenza al merito la civica benemerenza premiando l'attività di coloro, siano essi cittadini, Enti, Associazioni, Istituzioni, che con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività e finalità della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla comunità sassolese, rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.