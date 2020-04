Sassuolo: nuovi agenti nella Polizia Municipale a controllo del territorio

Hanno preso servizio oggi sei nuovi agenti della Polizia Locale di Sassuolo a cui, nelle prossime settimane, si aggiungeranno un ispettore e tre ulteriori agenti per un totale di dieci rinforzi.

“Per la nostra Amministrazione – ha sottolineato il Sindaco – la sicurezza ed il controllo del territorio sono da sempre un’assoluta priorità, per questo non abbiamo avuto problemi ad investire risorse importanti pur di ampliare l’organico a disposizione di tutta la cittadinanza. Questo è un periodo particolare, in cui diventa indispensabile controllare il rispetto dei vari decreti ed ordinanze emanati per contenere il più possibile il contagio da Coronavirus. Mi auguro che questo periodo possa terminare al più presto e di poter contare a breve sulla nuova unità cinofila antidroga che è solamente in attesa della fine delle restrizioni per poter arrivare a dare il proprio contributo in città. Il lavoro da fare è e sarà tanto, sono certo che nessuno di loro si tirerà indietro”.

Dal 26 marzo al 5 aprile, dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge n°19 che inasprisce le sanzioni a chi viola le disposizioni atte a contenere il contagio da Covid -19, la sola Polizia Locale di Sassuolo ha controllato 454 persone elevando 20 sanzioni. 10 sono state le verifiche di “quarantena”, autonome o disposte da Ausl e Prefetto, 15 gli esercizi commerciali controllati.

I nuovi agenti sono stati salutati, questa mattina, oltre che dal Comandante Stefano Faso che ha impartito loro le direttive, anche dal Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani che li ha fortemente voluti a supporto dell’attività di controllo del territorio ma anche di polizia giudiziaria a supporto delle altre Forze dell’Ordine.

