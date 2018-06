A Sassuolo un nuovo parcheggio in via Valle d'Aosta

Con delibera n°111 del 12 giugno, in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio, la Giunta del Comune di Sassuolo ha approvato il progetto definitivo - esecutivo denominato ”Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Valle d’Aosta” presentato, ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.50/2016, dalla ditta Mapei S.p.a.. “Gli interventi – si legge in Delibera - consistono nella realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Valle d’Aosta e più precisamente nella fondazione stradale, realizzazione della rete fognaria e di raccolta delle acque piovane, realizzazione di impianto di illuminazione pubblica, esecuzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale e sistemazione del verde pubblico… di dare atto – prosegue la Delibera di Giunta - che la realizzazione del progetto, non comporterà alcun onere finanziario per la società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. e per il Comune di Sassuolo, in quanto i lavori saranno eseguiti a completo carico della ditta Mapei S.p.a., ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.5/216;”.

Si tratterà di un parcheggio di proprietà del Comune di Sassuolo che sorgerà sull’area, di proprietà pubblica, adiacente alla sede dell’azienda e permetterà di superare l’annoso problema delle auto parcheggiate a bordo strada. Il parcheggio avrà una capienza di 112 posti auto più due riservati ai disabili, per un totale di 114 e, contestualmente, verrà sistemata l’area verde adiacente. La proposta di Mapei spa avviene in qualità di sponsor per le finalità di sviluppo delle infrastrutture e delle opere pubbliche nell’ambito della sussidiarietà comunale.