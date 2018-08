Sbloccati i finanziamenti per la nuova palestra e campo sintetico nel Centro Sportivo Comunale

Una nuova palestra polifunzionale e un campo sintetico di ultima generazione. Sono queste le opere decise dall’Amministrazione Comunale di San Cesario sul Panaro per arricchire la dotazione strutturale del centro sportivo comunale, la cui realizzazione sarà possibile grazie alla concessione da parte del Ministero di spazi finanziari che consentiranno l’impiego dell’avanzo di amministrazione accantonato a bilancio. Dal 2006, quando fu realizzato il nuovo complesso di spogliatoi, non sono più stati realizzati investimenti significativi in strutture sportive e gli stessi spogliatoi furono collocati in una posizione utile per servire la nuova palestra che a quei tempi, causa mancanza di finanziamenti, non fu realizzata.

Ora con questo intervento si va a completare il progetto già in essere, e nello spazio a fianco dei nuovi spogliatoi sarà realizzata una nuova struttura coperta, polifunzionale e adatta a ospitare le attività dei più diffusi sport di squadra (calcio, basket, pallavolo) oltre che tutte le pratiche a corpo libero. Questo nuovo spazio darà nuove importanti prospettive e possibilità allo sport sancesarese, sia per le attività strutturate, sia per le attività libere dei privati cittadini. Si tratta di una struttura in legno con copertura in membrana isolante, completamente riscaldata e dotata anche di una tribuna leggera per l’alloggio degli spettatori, che la rende quindi adatta anche ad ospitare eventi sportivi di rilievo sovra comunale.

Sempre nell’area del centro sportivo sarà realizzato un nuovo campo da gioco in erba sintetica di ultima generazione. Si tratta anche questo di un intervento destinato a fare un salto qualitativo significativo alle attività che si svolgono nell’area, in particolare all’attività dei bambini della locale scuola calcio, che vanta oggi oltre 140 iscritti. Il nuovo manto sarà però destinato anche ai privati, dato che prevede la contestuale realizzazione di due campi da calcetto che saranno a disposizione per attività libere e occasionali.

L’ammontare complessivo dell’investimento è di 690.000 euro, in larga parte finanziati con avanzo di amministrazione di anni precedenti, il cui impiego è possibile – come anticipato - grazie agli spazi finanziari che l’Amministrazione Comunale ha richiesto al Ministero, e che sono stati concessi alla fine del mese di luglio. Il bando di gara partirà in autunno con inizio dei lavori entro la fine dell’anno e la realizzazione delle opere nella primavera 2019.

“Si tratta di un investimento che mira a dare una risposta significativa alle diverse richieste che ormai da tempo non potevano essere soddisfatte – spiega l’assessore allo Sport Francesco Zuffi -, dal momento che l’attuale palestra scolastica, nelle ore pomeridiane e sarali, è già sfruttata al pieno del suo potenziale e non permetteva l’insediamento di nuove attività e di soddisfare le richieste dell’utenza libera. La nuova struttura permetterà invece l’insediamento di nuovi sport, consentirà di fare crescere e sviluppare ulteriormente quelli già presenti, e offrirà nuove opportunità di praticare sport e di svago ai singoli cittadini”.