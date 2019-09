Carabinieri, prendono servizio i tre nuovi comandanti delle Compagnie di Modena, Sassuolo e Pavullo

Nella giornata di ieri il Prefetto di Modena, Maria Patrizia Paba, ha ricevuto i tre nuovi ufficiali dei Carabinieri che hanno preso servizio nei giorni scorsi alla guida delle Compagnie di Modena, Sassuolo e Pavullo. Nel corso dell’incontro, il Prefetto, nel sottolineare il buon rapporto di fiducia esistente nel territorio modenese tra i cittadini e l’Arma dei Carabinieri, ha rivolto agli ufficiali - accompagnati dal Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Marco Pucciatti - le proprie espressioni di benvenuto, formulando gli auguri di buon lavoro nei rispettivi incarichi.

A guidare la Compagnia di Modena sarà il Maggiore Vito Ristallo. Sposato, 35 anni e originario di Frosinone, vanta esperienza sia nelle attività investigative che in quelle di controllo del territorio, avendo prestato servizio in due realtà particolarmente delicate come la Compagnia di Cerignola (FG) e di Torre del Greco (NA).

Il territorio del distretto ceramico, presidiato dalla Compagnia di Sassuolo, è invece il nuovo teatro operativo del Maggiore Camillo Giovanni Meo. Originario di Brindisi, sposato e con una figlia, Meo proviene dal Comando della Compagnia di Anagni (FR), grazie al quale ha maturato anche esperienze presso il Comando generale, essendo la Compagnia di Anagni quella individuata come "modello" per la formazione dei parnter stranieri circa il funzionamento dell'Arma. In precedenza ha anche partecipato a missioni all'estero.

Il nuovo comandante della Comapgnia di Pavullo nel Frignano, che copre l'intero territorio appenninico, è invece il Capitano Simone Scafuri, 41enne originario di Salerno. Anche Scafuri ha maturato esperienze in campo investigativo ed il suo teatro operativo è stato per 4 anni quello di Lecco, dove ha comandato il Nucleo Radiomobile.