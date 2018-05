Scuola, dalla Finlandia a Modena per un progetto di scambio

Sono a Modena per un progetto di scambio internazionale organizzato dall’istituto Selmi, indirizzo biologico, gli studenti del Ksyk, istituto superiore di Helsinki che insieme ai loro ospiti modenesi hanno ricevuto in Municipio il benvenuto del sindaco Gian Carlo Muzzarelli nel pomeriggio di lunedì 21 maggio.

L’iniziativa di scambio è nata da un progetto europeo Erasmus di Job shadowing, cioè di scambi tra docenti, al quale ha partecipato la docente del Selmi Anna Zanotti che ha poi proseguito il progetto coinvolgendo gli studenti delle due scuole che hanno lo stesso indirizzo di studi.

Gli studenti della 3ª D del Selmi hanno trascorso una settimana a Helsinki in gennaio frequentando la scuola e lo stesso faranno per tutta questa settimana i finlandesi. In programma anche visite turistiche e di studio, per esempio alle acetaie per studiare i processi di trasformazione chimica degli alimenti. I ragazzi sono ospiti delle famiglie che con la loro collaborazione hanno contribuito in modo determinante alla riuscita del progetto.