Nation League a Modena, iniziativa benefica “Le tue scarpe al centro”

Modena Volley aderisce all’iniziativa regionale “Le tue scarpe al centro”, promosso dall'Area Educazione alla sostenibilità di Arpae Emilia-Romagna in sinergia con i Ceas, Centri di educazione alla sostenibilità dell'Emilia-Romagna e i gestori dei rifiuti dei rispettivi territori. Capofila del progetto è il Ceas “La Raganella” dell'Unione area nord modenese.

La società gialloblù invita tutti i suoi tifosi a portare scarpe da ginnastica inutilizzare o infradito di gomma presso il PalaPanini il 22, 23 e 24 giugno durante la tappa italiana della Volleyball Nations League.

Grazie ai gestori e alle aziende coinvolte, le scarpe saranno appositamente trattate per diventare un granulato di morbida gomma che servirà a realizzare una pavimentazione antitrauma utile ad allestire le aree giochi dei bambini nei parchi pubblici. Il materiale ricavato verrà donato al comune di Amandola, colpito dal sisma nel 2016, per la creazione di un nuovo parco giochi per bambini.