Nuovo stop per la Casa della Salute di Carpi, sciolto il contratto con l'impresa

Non partono i lavori per la realizzazione della Casa della Salute di Carpi. L’Azienda USL di Modena ha reso noto di aver disposto lo scioglimento del contratto con Elettroservice Group Srl. La decisione si è resa necessaria a causa della perdita dei requisiti - richiesti dall’avviso di gara - dell’impresa stessa, a seguito della cessione del ramo d’azienda da Elettroservice Group Srl a Elettroservice Srl.

Ad Elettroservice Group srl erano stati affidati i lavori della struttura dopo che, a dicembre 2018, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione Fallimentare, aveva dichiarato il fallimento della società TES Energia S.r.l., capogruppo del Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario del bando. A seguito del fallimento, l’Azienda USL aveva infatti rescisso il contratto con TES Energia e deliberato l’affidamento dei lavori a Elettroservice Group Srl, società facente parte dello stesso raggruppamento, una volta verificato che fosse singolarmente in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall’avviso di gara. Con la cessione del ramo di azienda, la nuova società (Elettroservice srl) non risulta in possesso di tali requisiti, previsti dalla normativa del Codice degli Appalti.

Il Servizio Unico delle Attività tecniche dell’Azienda USL predisporrà, nel più breve tempo possibile, la nuova procedura per l’aggiudicazione dei lavori, al fine di procedere con l’esecuzione di un’opera di cruciale importanza per la qualità dell’offerta assistenziale rivolta ai cittadini di Carpi.