Carpi, giovedì sciopero e presidio ai cancelli della Goldoni Arbos

Proseguono le iniziative alla Goldoni Arbos di Carpi per chiedere il ritiro della procedura di concordato preventivo, il pagamento ai fornitori e la ripresa della produzione. A sostegno di questi obiettivi, dopo lo sciopero di ieri lunedì 17 febbraio ed il presidio presso il Municipio di Carpi, è stato proclamato un ulteriore sciopero per giovedì 20 per l'intera mattinata con un presidio davanti allo stabilimento dalle 7 alle 11,30 in via Canale Svoto, 3.

L'incontro di lunedì 17 con i Sindaci di Carpi, Alberto Bellelli e di Rio Saliceto Lucio Malavasi, ha rappresentato l'avvio di un coinvolgimento istituzionale, che permetta un effettivo confronto con i vertici aziendali della multinazionale cinese, in vista di decisioni fondamentali per il futuro dello stabilimento di Migliarina e per tutto l'indotto.

Oggi è stata formalizzata la richiesta da parte della Fiom Cgil di attivare immediatamente un tavolo di crisi presso la regione Emilia Romagna. I vertici della multinazionale che si incontreranno giovedì 20, devono prendere atto delle istanze che provengono dai lavoratori e dalle istituzioni. Istanze che fanno riferimento alla responsabilità sociale dell'impresa ed alle ricadute sul territorio.