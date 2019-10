Sciopero nazionale, il SI Cobas torna davanti a Italpizza

Nella giornata di oggi è in corso lo sciopero nazionale di tutti i settori prmosso dalle sigle sindacali di base e dagli autonomi. A Modena si è trattato dell'occasione per il SI Cobas di tornare davanti ai cancelli di Italpizza a San Donnino, teatro di una dura lotta sindacale che ora si è placata anche in seguito all'annuncio i importanti cambiamenti aziendali.

Il sindacato ha voluto cogliere l'occasione per rendere pubblico attraverso un volantinaggio una delle novità "giudiziarie" relative a quei duri giorni di scontro, effettuando un volantinaggio in cui si riferisce della sorte di otto attivisti sindacali di Bologna, raggiunti dal foglio di via per i fatti di strada Gherbella, ma anche di una attivista di Parma a cui viene impugnata presso il consiglio di stato la sentenza del Tar che riconosce legittimità alla attività sindacale.

"E' la nuova frontiera che la repressione pone a Modena contro il concetto più importante che è alla base di ogni azione sindacale: la pratica della solidarietà - accusa il sindacato - Si colpiscono attivisti sindacali che sono stati presenti davanti ai cancelli di Italpizza per la più nobile delle attività umane, che è quella di non restare indifferenti per i problemi degli appartenenti alla stessa classe, senza perseguire un interesse privato, ma lottando per un ideale di giustizia e di eguaglianza. E' questo il principio che si vuole abbattere con questa azione repressiva: ci vogliono atomizzati, divisi e privi di valori, vogliono una umanità sottomessa e priva di ogni dignità, priva di ogni solidarietà di classe. Vogliono abbattere un'idea diversa di mondo e la nostra risposta sarà quella di dimostrare che la nostra dignità non si calpesta con un atto amministrativo, con un foglio di via né con mille fogli di via".