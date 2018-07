Sciopero dei lavoratori alla Newton Semigrafica di Sassuolo per mancati stipendi

Hanno deciso ieri di proclamare lo sciopero ad oltranza, i lavoratori e le lavoratrici della Newton Serigrafica Srl di Sassuolo (azienda di oltre 40 addetti, specializzata in grafica digitale per piastrelle e ceramica) per chiedere il pagamento delle mensilità arretrate. Da stamattina sono perciò in sciopero con presidio davanti ai cancelli in via Istria, 4 a Sassuolo. La mobilitazione proclamata sindacati Slc/Cgil e Fistel/Cisl su mandato dei lavoratori è stata decisa per chiedere il pagamento di ormai 3 mensilità arretrate.

Di fronte a queste inadempienze e alla preoccupazioni per il futuro dell’azienda e dell’occupazione, i sindacati hanno fatto nei giorni scorsi richiesta urgente di incontro alla direzione che per giorni non ha risposto, e solo ieri sono stati convocati. All’incontro non si è però presentata la Newton Serigrafica Srl di Sassuolo, bensì una nuova società la Newton 1918 che dovrebbe acquisire la Newton Serigrafica. A detta dei rappresentanti aziendali, quest’ultima sarebbe intenzionata ad una cessione di ramo d’azienda per far fronte alla crisi di liquidità che si protrae da mesi.

“Noi però non ci stiamo – afferma Sabrina Vaccari della Slc/Cgil – perché vogliamo che al tavolo si presenti quella che è ancora la proprietà ovvero la Newton Serigrafica Srl, non una presunta nuova azienda che dovrebbe subentrare. Vogliamo un tavolo urgente con la proprietà che ci dia rassicurazioni sul pagamento degli stipendi e sul futuro dell’azienda”. I lavoratori sono intenzionati a proseguire lo sciopero, sino a che non saranno pagati.