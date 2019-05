Operaio deceduto, due ore di sciopero alla ceramica Cisa Cerdisa

In seguito al tragico evento che ha determinato la morte di un lavoratore, questa mattina le RSU dell’unità produttiva dove si è verificato il terribile fatto hanno indetto 2 ore di sciopero per sensibilizzare l’azienda al rispetto delle normative per la salute e la sicurezza dei lavoratori e per denunciare l’inaccettabilità che fatti del genere continuino a susseguirsi con sempre maggior frequenza nei luoghi di lavoro. L'iniziativa è promossa dalle sigle Filctem Cgil Modena e Femca Cisl Emilia Centrale.