Parmareggio, sciopero dei lavoratori Coopservice in appalto

Incrociano le braccia mercoledì 22 maggio i lavoratori, in prevalenza donne, del cantiere “ABC della Merenda” dentro Parmareggio di Modena per chiedere la modifica del contratto nazionale di lavoro applicato e miglioramenti normativi in base alla piattaforma di sito presentata unitariamente un anno fa. Lo sciopero, promosso dai sindacati di categoria Filcams, Filt e Nidil Cgil di Modena, prevede anche un presidio davanti ai cancelli della Parmareggio (via Polonia, 30) dalle ore 9.30 alle 12.



Lavoratrici e sindacati, nelle trattative in corso ormai da oltre un anno, chiedono di modificare l’applicazione contrattuale, ovvero di passare dal contratto multiservizi a al contratto alimentare e delle merci-logistica che corrispondono alle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori e dalle lavoratrici. Applicando il contratto multiservizi, l’appaltatore risparmia infatti a seconda del livello e dell’anzianità di servizio dai 100 ai 300 euro mensili a lavoratore, rispetto al contratto merci-logistica, e dai 300 ai 500 euro rispetto al contratto dell’industria alimentare.

Già a gennaio era stato aperto lo stato di agitazione per "rivendicare l’adeguata applicazione contrattuale", con incontri con Coopservice che però "non avevano portato soluzioni condivise". Coopservice aveva infatti proposto di arrivare ad una modifica del contratto in un arco triennale che è stata considerata inaccettabile dai sindacati. Inoltre, secondo fonti sindacali, l’azienda appaltatrice "non è disposta a trattare su diversi istituti della piattaforma, a cominciare sulla stabilizzazione dei lavoratori precari, la gestione della flessibilità degli orari e gestione delle linee di produzione".

Le lavoratrici denunciano "climi di tensione, atteggiamenti intimidatori e i ritmi di lavoro troppo massacranti sulle linee".