Sciopero dei giornalisti della Poligrafici Editoriale, si ferma anche Il Resto del Carlino Modena

Si fa dura la lotta dei giornalisti della Poligrafici Editoriale (Qn, Quotidiano.net, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno): il cdr ha deciso di proclamare "sciopero immediato nelle giornate di domani, venerdì 25 ottobre, e dopodomani, sabato 26 ottobre, anche alla luce dell'impossibilità di trovare le condizioni per sedersi nuovamente a un tavolo con l'azienda".

Di conseguenza il giornale non sarà nelle edicole di Modena nelle giornate di domani (sabato 26) e domenica 27 ottobre. Parimenti non saranno aggiornate le edizioni online.

Secondo i Comitati di redazione "non sono sufficienti le promesse di riaprire la discussione sul Piano di riorganizzazione presentato martedì dall'azienda. Da mesi le redazioni subiscono le conseguenze di scelte scellerate da parte dei vertici aziendali, culminate nel varo della nuova grafica e nella presentazione appunto di un Piano che prevede solo tagli al corpo giornalistico e nessun investimento o rilancio, ad esempio su internet. Oltre a comportamenti vessatori e ritorsivi nei confronti di giornalisti".

A questo punto lo sciopero immediato di articoli 1, 2, 12, 35, 36, cococo, insomma di tutti coloro che scrivono gli articoli "è inevitabile". Annuncia quindi il Cdr: "Le redazioni internet si asterranno dal lavoro dall'1 di venerdì all'1 di domenica. Ma è solo la prima di una serie di iniziative per richiamare l'attenzione sul nostro Gruppo e sulle scelte strategiche sbagliate di Andrea Riffeser Monti, nostro editore e presidente della Fieg".

Per lunedì 28 ottobre alle 15 è confermata a Bologna, davanti alla sede del Carlino in via Mattei 106, "una manifestazione per richiamare l'attenzione sulle difficoltà del nostro Gruppo che sono l'emblema dei problemi che vive il settore dell'editoria". Saranno invitati istituzioni, rappresentanti delle associazioni stampa di diverse regioni e sindacati "che potranno confrontarsi con i giornalisti". A Bologna ci saranno delegazioni di tutte le testate del Gruppo.

(fonte DIRE)