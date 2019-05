Salumificio Villani di Castelnuovo, scioperano i lavoratori in appalto

Giovedì 2 maggio saranno in sciopero i lavoratori in appalto presso la Villani spa, lo storico salumificio di Castelnuovo Rangone. I lavoratori, circa 20 dipendenti della “Must Service”, lavorano all’interno dei locali del salumificio come addetti al reparto affettaggio.

“Si tratta del primo sciopero dei lavoratori in appalto presso la Villani – dichiara Antonio Puzzello della Flai/Cgil di Castelnuovo Rangone - I lavoratori lamentano reiterati ritardi nel pagamento degli stipendi e livelli di inquadramento non adeguati rispetto alle mansioni svolte. Inutili sono stati i tentativi fatti finora di trovare una soluzione adeguata, ma questa volta i lavoratori hanno deciso di incrociare le braccia.”